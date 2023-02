Die Stadt Wien bereitet sich auf die Dekarbonisierung 2040 vor: Gemeinsam mit dem Sanierungsberatung Hauskunft und dem wohnfonds_wien hat sie die Qualitätsplattform Sanierungspartner gegründet, um zu verdeutlichen, dass es Anbieter und Beispiele für zukunftstaugliche Sanierung gibt. Die Plattform ist ein Beitrag zur Sanierungsoffensive „WIR SAN WIEN“ der Stadt Wien, mit der Wohngebäude und Grätzl erneuert und Klimaziele erreicht werden sollen.



Im Rahmen des EU-Projekts RenoBooster wurde die Plattform als Kommunikationsdrehscheibe entwickelt, die sich auch an Gebäudetechniker richtet. Wer dort mit Steckbrief präsentiert wird, bietet ein nachweislich hochwertiges Leistungsangebot und kann entsprechende Referenzprojekte vorweisen. Die Plattform möchte so geeignete Planer und Ausführende mit Eigentümern und Hausverwaltungen vernetzen sowie die bessere Zusammenarbeit zwischen Architektur bzw. Bau- und Gebäudetechnik - bereits in der Konzeptphase - fördern.



www.qualitätsplattform-sanierungspartner.wien