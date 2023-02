Neue Dimensionen durch digitales Bauen



Die Perspektive muss sich verändern: Gut 40 % des CO2-Ausstoßes entfallen auf Gebäude – das Optimierungspotenzial liegt bei etwa 30 %. Um dieses zu identifizieren, betrachten wir bei Schneider Electric alle Phasen des Lebenszyklus eines Gebäudes. Bei der Entwicklung innovativer Lösungen nehmen wir vier Säulen in den Fokus, auf denen Gebäude der Zukunft stehen: Nachhaltigkeit, Effizienz, Verlässlichkeit und Nutzererlebnis.

Diese führen zu Lösungen für ein intelligentes Lifecycle Management, das sich auf Building Information Modeling (BIM) stützt und für das sich Schneider Electric die Besten ins Boot geholt hat – Beispiel ALPI: der Spezialist für Netzplanung bringt seine Expertise für die automatisierte Berechnung von Elektroinstallationen ein. Mithilfe von ALPI-Software werden Planungsdaten aus Entwürfen in die Umsetzung übernommen. Die Datenlage bleibt auch bei sich ändernden Akteuren transparent und wird entsprechend dem Projektfortschritt weitergeführt. Damit sind die Grundlagen für den mehrdimensionalen Ansatz gelegt, den die Experten von RIB mit ihrer Bau- und Konstruktionssoftware weitertreiben. Sie haben die klassische Dreidimensionierung der Planung – Breite, Höhe, Tiefe – um Zeit und Kosten in der Bauphase sowie Nachhaltigkeit und Facility Management im Betrieb auf nun sieben Dimensionen erweitert. Für den Betrieb stellt PLANON schließlich die ideale Ergänzung für die ganzheitliche Adressierung von Smart Buildings der Zukunft dar. Heute erfordern sich verändernde Nutzerverhalten oder Umwidmungen – wie vom Industriegelände zum Start-up-Campus – eine flexible Gestaltung. Zudem erzeugen Gebäude immer häufiger Strom aus erneuerbaren Energiequellen und sind in innovative Mobilitätskonzepte integriert, etwa mit E-Ladestationen. Die damit verbundene Energieverteilung erfolgt im Idealfall über ein intelligentes Lastmanagement in einem Smart Grid, wie es Schneider Electric anbietet.

Die gemeinsam mit unseren Partnern entwickelten Lösungen zahlen auf ein konvergentes Ziel ein: die stete Anreicherung von herstellerunabhängigen Datenbanken, die eine neue Durchgängigkeit und Transparenz vom ersten Planungsentwurf bis zum 50. Geburtstag eines Gebäudes schaffen sollen. Aber Datensammeln ist kein Selbstzweck. Softwarelösungen wie der EcoStruxure Building Advisor visualisieren diese Werte und ermöglichen einen transparenten Blick auf die Performance der Gebäudeautomation. Über den digitalen Zwilling lässt sich so eine zustandsbasierte Wartung durch eine valide Datenbasis unterstützen. Dadurch wird die Verfügbarkeit aller Gebäudefunktionen sowie die Betriebseffizienz gesteigert und kann durch eine Verknüpfung mit einem CAFM (Computer Aided Facility Management), wie es RIB entwickelt hat, weiter optimiert werden. Oder der EcoStruxure Work Place Advisor: Von Sensoren erhobene Daten werden transparent und die Flächennutzung kann flexibel angepasst werden. Dabei immer im Fokus: die Nutzer. Bestmögliche Arbeitsbedingungen werden bei der Steuerung ebenso berücksichtigt wie der Komfort auf Basis der Erfassung von Daten wie Luftfeuchte, Temperatur oder Geräuschpegel.

Von intelligenten Wohn- und Arbeitsräumen, von automatisiert gesteuerter Gebäudetechnik und Micro Grids für kleinere Areale bis hin zur überregionalen Mittelspannungsverteilung haben wir unser Portfolio durch Kooperationen mit den Branchenbesten weiterentwickelt. Eingebettet in die holistische Systemarchitektur EcoStruxure sind diese Lösungen der Weg zu einer nachhaltigen und zuverlässigen, auf Nutzer fokussierten und effizienten Energieversorgung der Zukunft.

Foto: Schneider Electric