Wird ein entgeltlicher Vertrag nicht zur vereinbarten Zeit, am vereinbarten Ort oder auf die vereinbarte Weise erfüllt, kann unter der Voraussetzung, dass zunächst eine Frist zur Nachbesserung gesetzt wird, vom Vertrag zurückgetreten werden (§ 918 Abs 1 ABGB). Von der Verpflichtung zur Setzung einer Nachfrist kann nur in Ausnahmefällen abgesehen werden, dies zum Beispiel dann, wenn der Vertragspartner offensichtlich nicht in der Lage ist, die Leistung zu verbessern.