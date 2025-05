Wie bringt man modernste Gebäudetechnik in ein denkmalgeschütztes Haus – ohne dabei den historischen Charakter zu gefährden? Ein Paradebeispiel dafür ist das frisch sanierte Wien Museum am Karlsplatz, das im Rahmen des TGA-Planerwettbewerbs als eines der spektakulärsten TGA-Projekte Österreichs vorgestellt wird.

>> Immer up to date mit Meinungen und News aus der Branche sein? Abonnieren Sie unsere Newsletter: Ob wöchentliche Übersicht, Planer*innen-Newsletter oder Sanitär-Trendletter – mit uns bleiben Sie informiert! Hier geht’s zur Anmeldung!

Sandra Neuhold und Christian Reidinger einen gemeinsamen Blick hinter die Kulissen der technischen Ausstattung – und zeigen, wie das Ingenieurbüro Lakata die Haustechnik mit viel Fingerspitzengefühl und Innovationsgeist und BIM in das historische Bauwerk integriert hat. Ob versteckte Niedertemperatursysteme, elektrochrome Fensterverglasung, Geothermie im urbanen Raum oder die besonderen Anforderungen an Temperatur und Luftfeuchtigkeit in Museumsräumen: So kann nachhaltige Stadtentwicklung im Bestand aussehen.

TGA-Chefredakteur Klaus Paukovits hat mit Sandra Neuhold und Christian Reidingerüber das Projekt gesprochen: