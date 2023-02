Um den Planungsprozess u.a. im Bereich Building Information Modeling zu ergänzen bzw. zu vervollständigen, haben wir von uns auf Laserscanning spezialisiert – ein zielführendes und kostensparendes Instrument in vielerlei Hinsicht und das sich bereits für viele Aufgaben bewährt hat. Unsere 3D-Scanner eignen sich für den Innen- und Außenbereich und liefern hochauflösende Punktwolken in Farbe zur Weiterverwendung als Modell im Planungsworkflow sowie 360°-Panoramabilder in einer eigenen Viewer-Umgebung.

Georeferenzierte Punktewolke



Der Scanner erschafft ein digitales Abbild und ermöglicht einen fotorealistischen Einblick in Ihr Gebäude. Grundrisspläne können erstellt werden oder mit bestehenden verglichen werden. Die Gebäudedigitalisierung durch einen 3D-Scan ist eine Lösung, um sich eine Bestandsaufnahme, den Baufortschritt oder die Bauüberwachung jederzeit, überall und unbegrenzt oft anschauen zu können. Egal, ob im Baucontainer vor Ort oder im Planungsbüro in einem anderen Land – mit dem Viewer können sich alle Projektbegleitenden – mit entsprechenden Zugriffsrechten – bestimmte Bereiche des Gebäudes durch 360°-Touren ansehen, ausmessen oder in einem Konstruktionsprogramm nachmodellieren.



Bauwerksdatenmodellierung

Unsere 3D-Scanner nehmen das Gebäude in der jeweils gewünschten Qualität auf und wandeln die Daten durch eine Punktewolke in ein 3D-Modell um. Dieses lässt sich anschließend in ein Building Information Model/BIM integrieren.



Schnelligkeit siegt!

Mit unserem tragbaren Scanner sind wir bei der Gebäudeaufnahme schneller und effizienter. Der

besondere Vorteil besteht darin, dass Räumlichkeiten auch während unserer Aufnahmen ungestört weiter genutzt werden können. Nachträglich können wir Menschen, Dokumente oder sensible Bereiche zensieren.



Genauigkeit zählt!

Unsere Punktwolkendichte beträgt 5 mm und kann in ein 3D-Modell umgewandelt werden. Das reduziert Baustellenzeiten und gewährleistet eine höhere Genauigkeit des Modells. Kosten sparen: Mit regelmäßigen Scans können Fehlplanungen rasch erkannt und Kollisionen vermieden werden.

Einsatzbereiche

Bestandsgebäude

Wenn Bestandspläne nicht aktuell oder nicht mehr vorhanden sind.



Neubauten

Ideal für die Baustellenkontrolle, die Überwachung des Baufortschritts sowie für das Aufmaß.



Immobilienbranche

Immobilienverwaltungen können ihren Wohnungseigentümern damit einen einzigartigen Mehrwert bieten:

Objektbegehungen der anderen Art zur Dokumentation und Objektentwicklung. Immobilienmakler stellen damit ihren Kunden eine optimale Präsentation und Dokumentation zur Verfügung.

Best Practice Anwendung

Eine Bestands-Technikzentrale sollte weitgehend erhalten bleiben, da Lüftungsgeräte und Verteiler samt Rohrleitungen noch intakt waren – jedoch an die geänderte Leitungsführung und an neue Durchbrüche angepasst werden sowie mit einigen neuen Leitungen ergänzt werden. Unser 3D-Laserscan und die Nachmodellierung der Bestandszentrale lieferte einen Bestandsplan, welcher nicht nur den Planungsprozess maximal optimiert hat, sondern auch als eindeutige Grundlage für Demontagen und Neu-Montagen herangezogen werden konnte. Optimale Daten für Planer, Planungskoordination, Ausführenden, Bauherrn und Betriebsführung – und das alles in Rekordzeit! Durch unsere breitgefächerten Einsatzbereiche ergeben sich zahllose Anwendungen. Damit Ihnen nie mehr der Plan fehlt – wir digitalisieren Ihr Projekt!

