Konrad Scheiber (63) übergibt die Geschäftsführung der Quality Austria an Christoph Mondl (56) und Werner Paar (49). Mondl war zuvor Stv. Verbandsdirektor beim ÖAMTC, Paar Vertriebsstratege bei der BMW Group. „Österreichs führende Trainings-, Zertifizierungs- und Begutachtungsorganisation ist bei den beiden Spitzenmanagern in ausgezeichneten Händen“, zeigt sich Scheiber überzeugt.

Das kürzlich neu ernannte Geschäftsführerduo wird vorerst noch bei strategischen Fragen von Scheiber, der die Geschicke der Organisation seit ihrer Gründung im Jahr 2004 gelenkt hat, unterstützt. Der studierte Betriebswirt (Unternehmensführung und Marketing) Mag. Christoph Mondl war zuletzt beim ÖAMTC in verschiedenen Positionen tätig. Davor war der Finanzexperte bei der Ebenseer Betonwerke AG und der Unternehmensberatung Accenture tätig. Dr. Werner Paar (49) konnte vor seinem Wechsel an die Spitze der Quality Austria beim deutschen Automobilkonzern BMW Erfahrung sammeln: Zunächst in der betriebswirtschaftlichen Händlerberatung tätig, führte er in Österreich unter anderem auch die Marke MINI, bevor er schließlich die Vertriebsleitung der BMW Group Austria verantwortete. Zuletzt konnte er als Leiter der Geschäftsfeldentwicklung Retail in der Konzernzentrale sein strategisches Managementgeschick unter Beweis stellen.