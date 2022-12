ÖVGW-Regeln werden in den Ausschüssen erstellt und geben die aus Wissenschaft und/oder Erfahrung auf technischem Gebiet gewonnenen Grundsätze wieder, deren Richtigkeit und Zweckmäßigkeit in der Praxis allgemein als erwiesen gelten. Zweck einer Regel ist es, klare und eindeutige Festlegungen zu treffen, um den Stand der Technik für die Gas- und Trinkwasserwirtschaft in Österreich festzuhalten. Das ist wichtig, weil Gesetze häufig den "Stand der Technik" als Richtwert referenzieren.



Das Gaswirtschaftsgesetz (GWG) und Wasserrechtsgesetz (WRG) definieren „Stand der Technik“ als „den auf den einschlägigen wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhenden Entwicklungsstand fortschrittlicher technologischer Verfahren, Einrichtungen und Betriebsweisen, deren Funktionstüchtigkeit erprobt und erwiesen ist“.



Laut WRG kann der/die zuständige Bundesminister*in den Stand der Technik per Verordnung bestimmen – ansonsten entscheiden in einem Bewilligungsverfahren Sachverständige, ob der Stand der Technik eingehalten ist; dabei kann auf Normen und Richtlinien wie das ÖVGW-Regelwerk zurückgegriffen werden. Das GWG hingegen erkennt das ÖVGW-Regelwerk Gas expressis verbis als Stand der Technik an.