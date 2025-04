Der OGH ist der Ansicht, dass ein Zurückbehaltungsrecht gemäß § 1052 ABGB grundsätzlich zulässig ist, wenn ein Grund für die Zurückbehaltung des Entgelts gegeben ist. Das gilt auch für Ratenzahlungen im Rahmen des BTVG und auch für andere Raten als nur die Letzte. Dazu führte der OGH aus, dass Zahlungen in einem Ratenplan zwar an das Zug-um-Zug Prinzip angelehnt sind (Erbringung der einen Leistung zum Erhalt ihrer Gegenleistung, z.B. Geld gegen Kaufsache).

Die einzelnen Raten stehen aber nicht in direkter Verbindung zu den einzelnen Bauleistungen. Eine bestimmte Rate lässt sich daher nicht mit einem bestimmten Baumangel in Verbindung bringen. Deswegen besteht das Zurückbehaltungsrecht bei jeder einzelnen Rate. Das Zurückbehaltungsrecht kann auch wegen Mängeln an allgemeinen Teilen der Liegenschaft ausgeübt werden.

Der Bauträger argumentierte weiters, dass die Verbesserung der Mängel durch den Haftrücklass ausreichend gedeckt gewesen wäre. Dem hielt der OGH entgegen, dass der Haftrücklass zwar als Sicherung für Mängel besteht, jedoch nicht das Zurückbehaltungsrecht des Erwerbers ersetzt oder einschränkt. Dies trifft auch auf Zahlungen zu, die noch vor dem Haftrücklass fällig sind, wie im vorliegenden Fall die vorletzte Rate.

Das Argument des Bauträgers, der Wohnungseigentumswerber habe die Zurückbehaltung schikanös ausgeübt, wies das Gericht damit zurück, dass der Haftrücklass und das Leistungsverweigerungsrecht unterschiedliche Funktionen erfüllen. Der Haftrücklass schafft Sicherheit für verborgene Mängel, das Zurückbehaltungsrecht dagegen dient der Durchsetzung einer Verbesserung des mangelhaften Werkes.