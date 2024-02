Inspiriert von der Verschmelzung der Kulturen in der Stadt, entwarf Bernerds Studio „eine moderne Interpretation der barocken Architektur, die sich mit den historischen Elementen des Gebäudes zu einem überraschend modernen, bayerischen Ambiente verbindet“, wie sie erklären.



Das Rosewood Munich empfängt mit einer Mischung aus elegantem und familiärem Design. Dabei werden ursprüngliche Gestaltungsmerkmale, die an die Historie der Räume erinnern – wie gewölbte Decken und Fresken – mit maßgeschneiderten Möbeln kombiniert, die modernistische Einflüsse von Bauhaus bis Space Age aufgreifen.



Dieser Eklektizismus erstreckt sich auch auf die Badezimmer des Rosewood Munich – und zwar durch eine Mischung von Axor-Produkten verschiedener Kollektionen.



In den Wellness-Einrichtungen des Hauses, zu denen ein Swimmingpool und ein Spa gehören, ergänzt eine Mischung aus Axor Starck, Axor ShowerSolutions und Axor Citterio E in Brushed Gold die Architektur und die grün gefliesten Duschbereiche des Gebäudes. Für die Bäder der hauseigenen Rosewood Bar Montez entschied sich Bernerd für Axor Uno in Brushed Bronze, passend zum Design der Holzverkleidungen und blauen Keramiken.