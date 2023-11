Das in Valencia ansässige Designstudio Masquespacio erschafft mit einer Mischung aus leuchtenden Farben und unerwarteten Details individuelle Innenräume. Für die Axor-Kampagne „Make it yours!" hat Axor die Gründer des Studios – Anna Milena Hernández Palacios aus Kolumbien und Christophe Penasse aus Belgien – gebeten ein Badkonzept für eine Hotelsuite zu entwerfen, das ihre Vision von persönlichem Luxus verkörpert. Die Antwort der Designer mit dem Titel „Utopian Dream" ist ein 20 Quadratmeter großer Raum mit hohen Decken, in dem sich neoklassizistische und futuristische Einflüsse die Waage halten.



„Utopian Dream“ wurde als Bad eines Luxushotels in einer aufstrebenden Metropole konzipiert und spiegelt die Liebe des Design-Duos zum Reisen wider. Palacios und Penasse haben ihr Konzept mit einer Reihe von Axor-Produkten in Polished Black Chrome umgesetzt, darunter Waschtischarmaturen und eine bodenstehende Wannenarmatur aus der Kollektion Axor Starck, sowie die neuen Axor Suite Waschbecken und Badewanne und Axor Universal Rectangular Accessoires, allesamt entworfen von Philippe Starck. Abgerundet wird das Badkonzept durch die Axor Drain Duschrinne, ebenfalls in Polished Black Chrome.