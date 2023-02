Wenn Gäste die neobarocke Fassade der Villa Copenhagen durchschreiten, betreten sie eine Welt des bewussten, zeitgemäßen Luxus mit einem ganz besonderen Ambiente: Das 390-Zimmer-Hotel, welches sich in dem ehemaligen dänischen Post- und Telegrafenamt aus dem Jahr 1912 befindet, signalisiert eine „neue soziale Szene" für die dänische Hauptstadt. Durch die Einbindung der UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung in die Gesamtstrategie übernimmt das Hotel die Verantwortung für seine Auswirkung auf den Planeten. Das ist ein Grund dafür, dass für die Bäder wassersparende Axor Produkte gewählt wurden.

Exklusive Armaturen



Die Villa Copenhagen wurde vom Team der Universal Design Studios in London gestaltet. Die Zimmer der Villa sind so konzipiert, dass sie einen Moment des Rückzugs und der Entschleunigung bieten. Handgefertigte zellige Fliesen, ein Innenfenster aus strukturiertem Glas und maßgefertigte Marmor-Waschtische werden von Axor Armaturen in Chrome und Brushed Black Chrome, einer exklusiven FinishPlus Oberfläche, ergänzt: „Wir haben uns für die Montreux-Kollektion entschieden, weil wir nach einem Produkt gesucht haben, das ein traditionelles Gefühl vermittelt, aber dennoch zeitgemäß ist, vor allem mit der schwarz verchromten Oberfläche“, so Richard McConkey, Innenarchitekt, Universal Design Studio.