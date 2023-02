Mit der Einrichtung ist das immer so eine Sache: Jeder will sie anders haben. Die Sanitärarmatur MOD+ von Graff wurde so konzipiert, dass sie sich allen Stilrichtungen - von modern bis traditionell - anpasst. Edle Werkstoffe, ein Sortiment vielseitig zu kombinierender Griffe und Ausläufe sorgen für ein hohes Maß an Variabilität für Waschbecken, Wanne und Dusche. Designlösungen für Armatur und Griffbasis, für Clips, Textur und Technik lassen Raum für Gestaltungsfreiheit.

Mit dem online MOD+ Konfigurator können die kreativen Möglichkeiten ausgetestet werden. Fortschrittlich ist zudem die Kartusche, die bei gleichbleibendem Druck die Temperaturen reguliert und Warmwasserverluste vermeiden. „An dieser Kollektion ist alles außergewöhnlich. Alles ist perfekt erdacht und kombiniert. Stoff und Stil machen MOD+ zu einer First-Class- Armatur", ist sich Ziggy Kulig, CEO von Graff, sicher.