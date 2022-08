Die Lösung spart zudem Wasser und Energie, da die Armatur im Kaltwasserbetrieb geöffnet werden kann, um ein unnötiges Anlaufen der Heißwasserzufuhr zu vermeiden. Zudem begrenzt der im Auslauf verborgene Luftsprudler den Verbrauch auf 5 Liter pro Minute. Die Kartusche Nobili Widd 2020 besteht aus ULTEMTM 2200, einem robusten Polymer, das im Allgemeinen in der Chirurgie und der Lebensmittelindustrie verwendet wird. Das Wasser fließt durch eine separate Kammer außerhalb der zentralen Kammer, in der sich die Kartusche befindet. Dadurch sollen Kalkablagerungen vermieden und der Verschleiß der beweglichen Teile reduziert werden.

Wie alle Armaturen- und Zubehörkollektionen von Nobili ist auch die gesamte Velis-Linie 100 Prozent "Made in Italy". Die Kollektion Velis umfasst Waschtisch-, Wand- und Bidet-Armaturen sowie Dusch- und Badewannenarmaturen mit Hebelgriff. Für freistehende Waschbecken und Wannen gibt es auch je eine bodenmontierte Version. Velis Armaturen sind in Chrom und Inox sowie in den drei weiteren PVD-Oberflächen Nickel, Red Canyon und Diamond Smoke erhältlich.