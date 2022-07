Einige Regionen in Österreich wie etwa das Burgenland, die Südsteiermark und Teile Kärntens sind von den langen Trockenheitsperioden stärker betroffen. In einigen Gemeinden in Kärnten - zum Beispiel in Feldkirchen - gibt es dafür bereits Vorsichtsmaßnahmen. Die Bevölkerung wird aufgerufen, Wasser zu sparen. „Ich appelliere an die Menschen, sich an die Vorgaben ihrer Gemeinden zur sorgsamen Nutzung des Wassers zu halten. In Hitzezeiten muss die Wiese im Garten nicht unbedingt gegossen werden. Wenn der Rasen einmal gelb ist, macht das auch nichts", betont Nöstlinger.



Nöstlinger fordert zudem, den Vorrang für Trinkwasserversorgung in Krisenzeiten gesetzlich zu verankern. "Gerade Hitze- und Trockenzeiten zeigen, wie wichtig es ist, der Wasserversorgung der österreichischen Haushalte Vorrang einzuräumen. Wir fordern, dass es in längeren Trockenperioden automatisch einen Vorrang für die Trinkwasserversorgung vor der Wasserentnahme durch Industrie und Landwirtschaft gibt." Es sei wichtig, so Nöstlinger weiter, dass der Wasserbedarf für die österreichische Bevölkerung immer gedeckt sei.



Die ÖVGW fordert daher, die Entnahmemengen von Industrie und Landwirtschaft genauso zu überwachen und zu messen, wie dies bei Trinkwasserversorgern der Fall ist. "Wir wissen nicht, wieviel Wasser zu welchem Zeitpunkt von Industrie und

Landwirtschaft entnommen werden. Denn nicht alle Grundwasserentnahmen werden gemessen. Das muss sich ändern. Wir müssen auf den Verbrauch unseres wertvollen Grundwassers schauen", verlangt Nöstlinger.