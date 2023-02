Dubai (VAE) hat sich zum Ziel gesetzt, die Stadt mit dem kleinsten CO₂-Abdruck der Welt zu werden. All das ist verankert in der Clean Energy Strategy 2050 und hoch ambitioniert in Anbetracht des vorherrschenden Wüstenklimas und des damit einhergehenden hohen Energieaufwandes. Ein Schritt in diese Richtung ist der sparsame Umgang mit Duschwasser in den vielen Hotels der Stadt. Eine Innovation der österreichischen Rabmer Gruppe soll nun in Dubai beim Wasser- und Energiesparen helfen: Ecoturbino®, eine Mini-Turbine für die Dusche, soll rund 40 Prozent Wasser bei gleichbleibendem Duschkomfort sparen. Im Zuge der österreichischen Wirtschaftsdelegation unter der Leitung von Bundesministerin Margarete Schramböck wurde nun in Dubai die Vertriebspartnerschaft zwischen dem oberösterreichischen Familienunternehmen Rabmer und der in Dubai ansässigen Firmengruppe Danway unterzeichnet.