Mit seinem einfachen Grundriss und den weich anmutenden Arabescato-Marmorfliesen bietet das Badezimmer der Hari Suite eine ideale Bühne für den Auftritt verschiedener Axor Designs in glänzendem Brushed Bronze. Für den Waschtisch wählten Tara Bernerd & Partners Citterio M in Form einer 3-Loch-Armatur mit Hebelgriffen. An der Badewanne sorgt ein bodenstehendes Axor Urquiola Thermostat mit seiner monolithischen Form für Aufmerksamkeit.

Für das luxuriöse Duschkonzept mit einer begehbaren Dusche entschied sich das Innenarchitekturstudio für die Uno Handbrause mit einem schlanken ShowerSolutions Unterputzthermostat für zwei Verbraucher und einer großzügigen Kopfbrause 350 mit Deckenanschluss aus dem ShowerSolutions Programm. Eine Vielzahl ergänzender Universal Softsquare Accessoires in passender Brushed Bronze Optik runden den Raum ab.

The Hari Hong Kong ist ein Hotel mit LEED Silver- und BEAM Plus-Zertifizierung und stolz auf seine Mission in Sachen Nachhaltigkeit – ein Anspruch, der durch seine umweltfreundliche Bauweise, seinen ressourcenschonenden Betrieb und der Auswahl an Lösungen im Badezimmer unterstützt wird. Mit einer reduzierten Durchflussmenge spielen die Axor Armaturen in den Nachhaltigkeitsgedanken hinein. Obwohl sie aus einer Vielzahl von Kollektionen stammen, schaffen sie einen harmonischen Gesamteindruck und spiegeln die ressourcenbewusste Einstellung Hotels.