Zum Energiesparen

Mit dem Einsatz von Kaltstart-Armaturen an Waschbecken in Bad und WC von Laufen Energie sparen: Bei diesen speziellen Armaturen fließt nur dann warmes Wasser, wenn der Griffhebel bewusst nach links bewegt wird. In der Mittelstellung wird stattdessen immer kaltes Wasser ausgeliefert, was für die meisten Nutzungen am Waschtisch völlig ausreicht und Geldbeutel, Umwelt sowie Ressourcen schont. Unter dem breiten Armaturensortiment von Laufen sind fünf Kollektionen standardmäßig mit der Kaltstart-Funktion ausgestattet: Curveprime, Laurin, Lua, Pure, Sense, Citypro und Twinplus. Diese sind mit der Beziehung ECO+ ausgewiesen und können bereits im Preis-Einstiegssegment erworben werden.

Foto: Laufen