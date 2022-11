Gut gerollt

Den CLIA Papierrollenhalter gibt es in zwei verschiedenen Ausführungen: für eine Rolle mit zwei praktischen Ablagen oder für zwei Rollen mit einer großzügigen Ablage. Für einen einheitlichen Look rundum die Toilette sorgen das WC-Bürstenset sowie der Reserverollenspender für bis zu vier Rollen. CLIA Produkte sind aus Edelstahl gefertigt, tiefschwarz matt pulverbeschichtet und Made in Austria.

Foto: MKW