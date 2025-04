Hier geht es nicht nur um das Baden – die Kaldewei Nuio Duo ist ein stilvolles Upgrade für jedes Badezimmer. So entsteht ein Ort, an dem Ästhetik auf Entspannung trifft. Die Design-Badewanne in der Zen Edition spricht alle Sinne an: Wasser für die Haut, Infrarot-Wärme gegen Verspannungen, Lichtinszenierungen für die Augen, und die Möglichkeit, Musik regelrecht zu fühlen.

Eine der Innovationen ist die Kaldewei Heat Wave. Sie kombiniert Infrarot-Strahlungswärme mit einer ergonomischen Wannenform, die den Körper stützt. Die Kombination von Wärme und Wasser sorgt nicht nur für eine wohltuende Atmosphäre, sondern fördert die Erholung. Die Kaldewei Nuio Duo in der Zen Edition wird so zu einem "Immersive Tub" für ein besonders intensives und ganzheitliches Badeerlebnis.

>> Tipp: Noch nicht genug Design- und Badezimmerinspiration? Folgen Sie unseren Badelieblingen auf Instagram und bleiben Sie auch mit unserem Sanitär-Newsletter up to date!