Deckenbündige Regenduschen von Dornbracht

Die neuen Duschen sind auch mit Lichtfunktion erhältlich. Diese haben zwei integrierte Lichtquellen, die unabhängig voneinander über gängige, Zigbee-kompatible Steuerungen anwählbar sind. Sie können beispielsweise über Alexa oder Philipps Hue durch Sprache gesteuert werden. Die Ambiente-Beleuchtung dient vor allem der Raumatmosphäre: Sie ist so in die Deckenbrause integriert, dass sie den gesamten Duschbereich beleuchtet. Bei der Beleuchtungsart „Spotlight“ hingegen ist die Lichtquelle in der Mitte der Regendusche angebracht.

Laut Hersteller einzigartig am Markt ist der deckenbündige Einbau, bei dem keinerlei Verschraubung sichtbar ist. Die Duschplatte wird dafür mit einem Karabinerhaken an das Sicherungsseil angebracht und anschließend nach dem Plug & Play-Prinzip installiert. Mit einer Höhe von unter 150 mm kann die Unterputzkomponente platzsparend eingebaut werden.

Die neuen Regenduschen sind ab Mai 2022 verfügbar. Sie werden in acht Varianten, wahlweise rund oder eckig, aufbauend oder deckenintegriert sowie ohne oder mit Licht angeboten. Die Regenduschen sind in elf Oberflächen passend zu den Dornbracht-Designserien verfügbar: Chrom, Chrom matt, Platin, Platin matt, Dark Platinum matt, Messing gebürstet, Schwarz und Weiß matt. Neu sind außerdem die Oberflächen Champagne und Champagne gebürstet, mit einem Goldton, und Dark Chrome.