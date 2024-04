Delabie und Bogard alsbei Delabie ein. In dieser Position sollen sie sich in die Produkte und Märkte der Marke einarbeiten. Sie sollen die Produkte in Ausschreibungen platzieren, die Bedürfnisse von Architekt*innen, Planungsbüros , Installateur*innen, Großhändlern und öffentlichen Einrichtungen adressieren.



Alice Delabie ist die Urenkelin des Gründers Georges Delabie. Sie absolvierte 2016 ihr Studium an der EM Lyon mit einer Spezialisierung auf Finanzen und Recht und begann ihre Karriere in einer Finanzberatungsfirma. Nach mehreren Jahren wechselte sie zu einem diversifizierten Familieninvestmentfonds, bevor sie im Januar 2024 zur Delabie-Gruppe stieß. Ihre Motivation stamme aus dem Wunsch, „aktiv zur wirtschaftlichen Vitalität einer Region beizutragen, das Erbe eines französischen Industrieunternehmens fortzuführen", so Delabie. Es sei für sie weit mehr als „eine Frage der Abstammung", sondern eine Aufgabe mit großer Verantwortung.



Ihr Ehemann Vincent Bogard ist Ingenieur und Regierungsberater. Er begann seine Karriere in einem großen Industrieunternehmen, bevor er in den öffentlichen Sektor wechselte. Dort war er insbesondere als Berater des ehemaligen französischen Premierministers Jean Castex während der Covid-19-Pandemie. Gemeinsam mit Delabie will er „die nächsten Kapitel eines französischen industriellen Erfolgs schreiben".