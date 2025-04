Die Bäder der Suiten sind von harmonischen Kompositionen aus Naturstein, Holz und Marmor geprägt. Die Farbpalette ist einladend und hell, es überwiegen warme Champagner-, Creme- und Goldtöne. Dornbrachts Designarmaturen mit ihren minimalistischen Formen und Radien vervollständigen die Ensembles. In einem Bad beispielsweise bildet Tara in Chrom einen kühlen Gegensatz zum Waschtisch aus Eichenholz und klassischem Marmor.

Als kontrastierendes Element werden die Armaturen auch in anderen Bädern eingesetzt: Hier sorgt Meta in Dark Platinum gebürstet für einen auffälligen Akzent, abgestimmt auf die dunklen Leuchten und Spiegelrahmen. In einer weiteren Badarchitektur wiederum trägt Vaia in Dark Platinum gebürstet als Badewannenarmatur zur Atmosphäre bei.