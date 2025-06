Die Badneuheiten umfassen außerdem Lichtspiegel mit umlaufender LED-Beleuchtung. Zwei Touchfelder ermöglichen hier das An- und Ausschalten per Berührung, das Ändern der Farbtemperatur von kalt zu warm und ein stufenweises Dimmen des Lichts. Die reduziert gestalteten Spiegel gibt es in den Oberflächen Schwarz und Weiß, in runder und eckiger Form sowie einer kleinen und größeren Ausführung. Auch die Dornbracht-Armaturenserie IMO erfährt Zuwachs, und wird um einen vergrößerten Einhebelmischer erweitert. Mit einer Ausladung von 135 mm eignet er sich besonders für größere Waschtische. Alle Produkte sind ab sofort erhältlich.