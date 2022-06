Ein Bad für viele

Maximal hygienisch

Um dem Plus an Hygiene gerecht zu werden, sollten Sanitäranlagen im öffentlichen Raum mit einer berührungslosen Spülauslösung geplant werden. Die Urinal-Betätigungsplatte Visign for More 200 IR von Viega ist in verschiedenen Design-Varianten erhältlich und fügt sich gekonnt in jede Sanitärraum-Gestaltung ein. Zusammen mit zum Beispiel der Viega WC-Betätigungsplatte Visign for Style 25 sensitive bildet sie die Grundlage für hygienische Interior-Designkonzepte.

Foto: Viega