Fugenlose Bäder bieten einige Vorteile: Ohne Fugen entstehen auch keine unschönen Verfärbungen, zudem verhindern die glatten, durchgehenden Flächen die Bildung von Schimmel. Das macht das Badezimmer nicht nur hygienischer, sondern auch reinigungsfreundlicher. Optisch wirken fugenlose Flächen modern und minimalistisch. Sie lassen den Raum größer und luftiger erscheinen, wodurch die Badeeinrichtung stärker zur Geltung kommt.

Vielfältige Farben, Muster und Materialien sorgen ebenfalls für Freiräume bei der fugenlosen Badplanung. Materialien wie Holz, Naturstein oder verschiedene Putze und Wandbeläge schaffen eine zurückhaltende und zugleich wohnliche Raumwirkung. Besonders geeignet für fugenlose Oberflächen sind Beton Ciré, Kalkputz, Holz, Kunstharz und spezielle Tapeten.

Beton Ciré, ein wasserdichter Feinputz, eignet sich etwa für Badezimmer im Industrial-Stil, während Kalkputz eine nachhaltige Wahl ist, die nicht nur Wasser abweist, sondern sich auch farblich individuell gestalten lässt. Holz verleiht dem Raum eine natürliche Wärme, besonders in Varianten wie Eiche oder Teak. Kunstharz bietet eine widerstandsfähige, pflegeleichte Lösung, die in vielen Farben und Mustern erhältlich ist. Selbst wasserresistente Tapeten lassen sich kreativ einsetzen, solange sie nicht dauerhaft mit Wasser in Kontakt kommen.