Geberit ONE bekommt Portfolio-Update

Die Geberit ONE Waschtischunterschänke und Waschtischplatten beeindrucken mit einer ganzen Reihe von individuellen Gestaltungsmöglichkeiten in unterschiedlichen Farben, Oberflächen und Dekoren. Mit 48 cm Tiefe sind sie in den Varianten 60 bis 135 cm breit erhältlich. Bis zu einer Größe von 120 cm können die Unterschränke mit einer oder zwei Schubladen ausgestattet werden. Beim Unterschrank mit einer Breite von 135 cm für die Kombination mit Aufsatzwaschtischen bieten zwei oder vier Schubladen reichlich Platz.



Das neue Schubladenkonzept ermöglicht die maximale Ausnutzung des verfügbaren Stauraums, da durch die bauliche Verlagerung des Siphons keine Aussparung mehr nötig ist. Im Inneren der Schublade sorgen seitliche Designleisten in Edelstahloptik zusammen mit dem anthrazitfarbenen Innenleben für einen hochwertigen Look. Optional integrierbare LED-Lichtleisten bringen Helligkeit in die Schublade und beziehen den Strom aus aufladbaren Akkus. Für noch mehr Komfort kann optional ein Steckdosenelement in der Schublade eingebaut werden.