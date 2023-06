WC-Keramiken sind weder in ihrer Breite, ihrer Auflagefläche noch in ihrem Durchmesser genormt. Außerdem entscheidend: Welche Ansprüche soll der WC-Sitz erfüllen? Vor Kauf und Montage eines neuen WC-Sitzes ist daher notwendig, die eigene WC-Keramik exakt abzumessen. Nur so ist es möglich, das passende Modell zu erwerben.

Welche Keramik-Abmessungen sind notwendig?



Insgesamt werden drei verschiedene Maße benötigt:

Der Abstand zwischen den Scharnierbefestigungslöchern Der Abstand der Löcher zur Keramik-Vorderkante Die Breite der Auflagefläche der Keramik

Neben den Abmessungen beeinflusst auch dieden WC-Sitz. Hat die Keramik eine D-Form, ist sie rund oder oval, etc. Ebenso sollte die Befestigungsart beachtet werden: Muss der WC-Sitz von oben oder von unten befestigt werden? In welchem Einsatzbereich wird der WC-Sitz montiert? Im Pflegebereich ist etwa eine erhöhte Belastbarkeit notwendig.Werden diese Punkte vor dem Kauf geklärt, steht der Auswahl des passenden WC-Sitzes nichts mehr im Wege. Ein Hilfsmittel, um schnell und einfach einen geeigneten WC-Sitz zu finden, ist dievon MKW . Die mobile Anwendung steht als kostenloser Download für Android und iPhone zur Verfügung.>> Tipp: Noch nicht genug Design- und Badezimmerinspiration? Folgen Sie unseren Badelieblingen auf Instagram und bleiben Sie auch mit unserem Sanitär-Newsletter up to date!