Persönliche Hygiene ist für die meisten Menschen von großer Bedeutung – so lautet das eindeutige Ergebnis der von Geberit durchgeführten Umfrage zum Thema Hygiene. So geben 98 Prozent der befragten Personen in neun europäischen Ländern an, dass es ihnen wichtig oder sehr wichtig ist, sich von Kopf bis Fuß – inklusive Intimbereich – sauber zu fühlen.



Die Frage, wie viel Zeit durchschnittlich in die persönliche Hygiene investiert wird, zeigt länderspezifische Unterschiede. Der Durchschnittswert liegt bei 37 Minuten, auf diesen Wert kommen auch unsere Nachbarn in Deutschland. In Finnland geht es mit 31 Minuten sechs Minuten schneller. Etwas länger dauert es hingegen in Italien und Spanien – die Umfrageergebnisse bringen einen Zeitaufwand von knapp einer Dreiviertelstunde ans Licht.