Individualität mit flexiblen Möbelmodulen

Arkta überzeugt zudem mit hoher Planungsvielfalt: Variable Breiten zwischen 0,8 und 1,6 Metern, zwei Höhen sowie verschiedene Materialien für Trägerplatten und Möbeloberflächen bringen Spiel in die Gestaltung. Darüber hinaus stehen zwei Waschbecken in drei Farben sowie vier Designgriffe in abgestimmten Finishes zur Auswahl. Für einen puristischen Look sind die Möbel auch ohne Griff nutzbar. Fünf Trägerplatten lassen sich mit ihrem natürlichen Charakter perfekt auf die Möbelmodule abstimmen. Wobei die Materialien aus Mineralwerkstoff, Quarz und Keramik in ihrer filigranen Gestalt kombiniert mit den Möbelelementen gleichermaßen harmonisch wie prägnant wirken. Die Möbel sind aus Echtholzfurnier oder in den matten Lackfarben in Weiß und drei harmonischen Tönen in Seidengrau, Quarzgrau und Türkisgrau erhältlich. Der umlaufende und exakt auf Gehrung gearbeitete Rahmen auf der Möbelfront gibt dem Design eine sinnliche Note.

Über die regulären Gestaltungsmöglichkeiten hinaus sind gegen Aufpreis verschiedene Sonderlösungen möglich. So lassen sich die Möbelmodule für großzügigere Anwendungen miteinander verbinden und sind bei Bedarf auch in Spezialmaßen erhältlich. Auf Wunsch liefert Alape die Lackfarben in sämtlichen matten RAL-Tönen. Darüber hinaus stehen nachhaltige Materialien im Fokus des Arkta Möbelprogramms. Zum Beispiel bestehen die Keramik-Arbeitsplatten von NEOLITH zu 100 Prozent aus natürlichen Rohstoffen und sind vollständig recycelbar. Auch die für die Möbelmodule ausgewählten Hölzer stammen aus zertifizierter, nachhaltiger Forstwirtschaft.