Kaldewei setzt mit seinen nachhaltigen Produkten aus kreislauffähiger Stahl-Emaille auch in der Hotellerie Maßstäbe in Sachen Materialität und Design. Das zeigt auch das jüngste Projekt am Comer See im Mandarin Oriental. Die Mailänder Design- und Architektur-Experten von Reveria Studio haben die Bäder der Villa della Quercia mit den freistehenden Badewannen der Meisterstück-Serie Classic Duo Oval ausgestattet. Die Villa ist eines der neun Gebäude des 5-Sterne-Luxushotels im norditalienischen Como.

Historisch und zeitgenössisch in einem

Die Villa della Quercia ist nach den Eichen benannt, die im jahrhundertealten botanischen Garten des Resorts wachsen. Erst vor kurzem wurde die Renovierung in den Innenräumen der Villa, die zu den größten des Resorts zählt, abgeschlossen. Beim Umbau legten Laura Delfina Sari und Diego Paccagnella, Gründer von Reveria Studios, den Fokus auf die Kombination historischer und zeitgenössischer Elemente. Ziel des Architekturbüros war es, den Zauber der Natur auch in die Innenräume zu transportieren. Ausgewählte Deko-Elemente und Antiquitäten sorgen zudem für einen Hauch von Orient.