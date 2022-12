Das Einrichtungskonzept wird im Badezimmer mit Einrichtungsgegenständen aus der Serie Happy D.2 Plus von Duravit fortgeführt. Das Waschbecken aus weißer Keramik ist mit einer bodenstehenden, höhenjustierbaren Metallkonsole in Schwarz Matt verbunden, in die ein Handtuchhalter integriert ist.



>> Tipp: Noch nicht genug Design- und Badezimmerinspiration? Folgen Sie unseren Badelieblingen auch auf Instagram.



Der eingearbeitete Schubkasten in gebürstetem Nussbaum ist seitlich um ein praktisches Sitzelement erweitert und schafft durch den so gewonnenen Stauraum eine aufgeräumte Optik. Optisches Highlight ist ein kreisrunder Spiegel mit Ambientelicht- und Farblichtwechsel-Funktion sowie Spiegelheizung.



Der Duschplatz, der mit einer Außendusche verbunden ist, wurde mit einer Stonetto Duschwanne aus DuraSolid Q ausgestattet, deren matte Oberfläche steinartig anmutet. Abgerundet wird die Badeinrichtung mit einem Dusch-WC: SensoWash Starck f bietet hygienische Sauberkeit und Bedienkomfort.