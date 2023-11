Laufen, Unternehmenstochter der Roca Gruppe, hat hat den weltweit ersten elektrischen Tunnelofen für Sanitärkeramik am Produktionsstandort in Gmunden in Betrieb genommen. Als weltweit erster Betreiber einer Netto-Null-Produktionsanlage für Sanitärkeramik rechnet man mit „weitreichenden Auswirkungen auf die gesamte Branche", wie es in einer Aussendung heißt.



Mit dieser Investition will das Unternehmen die energie- und kohlenstoffintensive Herstellung der im Bad unverzichtbaren Keramik dekarbonisieren*. Insgesamt vier Jahre dauerte die Entwicklung des elektrischen Tunnelofens, der nun in Gmunden die Produktion aufgenommen hat. Das Werk nutzt bereits Strom aus erneuerbaren Energiequellen und wurde als Pilotprojekt gewählt, da es auf die Herstellung von Waschtischen, WCs und Bidets spezialisiert ist.