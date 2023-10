Die Geschicke von Alape, vorher Tochterunternehmen von Dornbracht, werden in Goslar nun von einem Trio bestehen aus bisherigen Mitarbeitenden gelenkt: Die neue Geschäftsleitung übernehmen Commercial Director Michael Gatzke, Marketing and Design Director Andrea Jürgens und Production Director Julia Rami. Auch für die restlichen 90 Beschäftigten ist die Übernahme aus der vorläufigen Insolvenz von Alape positiv. Für rund 30 Mitarbeitende, die nicht übernommen werden konnten, wurde mit eine Auffanggesellschaft geschaffen. Das Werk am Standort Hahndorf in Goslar bleibt erhalten.

Hauptziel der Aufnahme in die Roca Unternehmensgruppe sind Vorteile für den Vertrieb und die Marktposition beider Unternehmen. Alape bekommt als Teil der Roca Gruppe einen erweiterten Zugang zum internationalen Projektgeschäft als auch zum Distributionsnetz von Roca in 170 Ländern. „Die Integration in die Roca Gruppe bietet Alape eine erstklassige Gelegenheit, unsere Vertriebsstrukturen nachhaltig auszubauen. Es ist der entscheidende Schritt, um die Reichweite unserer Premium-Produkte zu erweitern", freut sich Michael Gatzke. Die Roca Gruppe wiederum profitiert von Alapes spezialisiertem Know-how in Sachen Stahl-Email und erweitert ihr Portfolio um eine Premium-Marke mit spezieller Material-Expertise.



Alape stehe nach der Restrukturierung „wieder auf stabilen Beinen" und werde sein Geschäft als eigenständige Marke mit eigener Strategie und spezifischer Unternehmenskultur fortführen, informiert Roca per Aussendung. „Wir werden die Marke im Premiumsegment fest verankern und behutsam weiterentwickeln, um den Kund*innenbedürfnissen bestmöglich zu entsprechen", so Andrea Jürgens.