Einige weitere Faktoren beeinflussen die Neigung, in die eigene Energieautarkie zu investieren. Personen, die in Wohneigentum leben, neigen eher dazu, zusätzliche Aufwendungen zu tätigen, als Mieter*innen – ein wenig überraschendes Ergebnis. Von den Mieter*innen können sich lediglich 31 Prozent eine solche Investition auch in einem kleineren Umfang, wie z.B. einem Balkonkraftwerk, vorstellen.



Weitere Einflussgrößen sind das persönliche Einkommen sowie das Stadt-Land-Gefälle. Menschen, die tendenziell eher in Einfamilienhäusern leben und über ein ausreichendes Einkommen verfügen, seien naturgemäß eher zu Investitionen bereit, fasst Sven Rabe, Vorstandsvorsitzender der VAV, zusammen. „Die genannte Bereitschaft ist derzeit nicht kompatibel mit dem engen Zeitplan der EU zur vollständigen Klimaneutralität bis 2050. Die notwenige Energiewende wird nur mit einer flächendeckenden öffentlichen Förderung und gesetzlichen Verpflichtungen möglich sein“, schätzt er.