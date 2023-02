Durch die Verwendung robuster Materialien wie Polyamid und Edelstahl eignet sich System 162 sowohl für den Einsatz in hoch frequentierten Sanitärräumen als auch im heimischen Badezimmer. Wahlweise sind die Produkte der Accessoire-Linie in matt geschliffenem Edelstahl, in Verchromung sowie mit matter Oberfläche in Grau, Schwarz und Weiß erhältlich. Die Einsätze der Produkte sind alternativ aus Glas oder Polyamid hergestellt. Aufgrund des serienübergreifenden Designs ist die Sanitärserie mit den Modellen der Hewi Sitzfamilie in mattem Weiß kombinierbar.