Ohne Ecken

Ästhetisch überzeugend verbindet die Kollektion Lavo 2.0 von burgbad das Rechteck mit dem Oval und den Waschtisch mit dem Möbel. Die Badmöbel gibt es in vielen attraktiven Thermoform-Fronten: von trendigem softmatt bis hochglänzend, in dunklen ebenso wie in gedeckten Holzdekoren. Die vertikalen Griffleisten für die Vitrinen, Schränke und Unterschränke sind wahlweise in Chrom und Schwarz erhältlich. Im Bild Lavo 2.0 in frischem, skandinavisch angehauchtem Eisblau Softmatt.

Foto: burgbad