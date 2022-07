Baduscho kombiniert mit der neuen Serie Bliss anspruchsvolles Design mit bewährten Technik-Features. Die Serie basiert auf einem der Bestseller des Baduscho-Programmes, der Serie 3000. Mit einer Reihe von designtechnischen Verbesserungen bietet Bliss nun ein Plus an Bedienungskomfort und Verlässlichkeit im Bad-Alltag.

Da die Türen nun per Dichtung schließen, sorgen reduzierte Profile sorgen für ein modernes Erscheinungsbild. Der Hebe-Senkmechanismus wurde verbessert, zusätzliche Stabilität bietet Bliss, weil das 6 mm Sicherheitsglas in die Profile geklebt statt gepresst wird.

Die Pendeltüre öffnet nach innen wie außen, die Falttüre kann komplett an die Wand gefaltet werden. Eine bodenebene Montage sowie auf einer Duschwanne sind möglich. Die Profile gibt es wahlweise in Silber matt oder poliert, Schwarz matt und weitere RAL-Farben sind gegen Anfrage und Aufpreis möglich.