Bis Ende nächsten Jahres will die Hansgrohe Gruppe alle neuen Produktverpackungen in Deutschland – und damit auch in Österreich, das aus den deutschen Werken und Logistikzentrum beliefert wird – auf Papier umstellen. Die dafür eingesetzten Kartonagen und Papierelemente können dem Papierrecyclingkreislauf nach Gebrauch wieder vollständig zugeführt werden.



Für die Umstellung von Plastik auf Papier zeichnet bei Hansgrohe das Team Green Company verantwortlich, betraut mit der Hansgrohe Nachhaltigkeitsstrategie. Projektleiter Torsten Mayer dazu: „Es ist unsere eigene Motivation, den Nachhaltigkeitsdreiklang Reduce, Reuse & Recycle auch auf unsere Produktverpackungen anzuwenden. Gleichzeitig fordern aber auch immer mehr unserer Kunden im Bereich B2B und B2C dies aktiv ein.“ Durch die Papier-Offensive spart Hansgrohe künftig jährlich rund 312 Tonnen Plastikverpackungen in den deutschen Werken, vor allem im Bereich Kratz- und Schlagschutz. Statt Flachbeuteln, Luftpolster, Kettenbeutel, Adhäsionsfolien und Kabelbinder kommen Substitute aus Pappe oder Papier bei den Produktverpackungen zum Einsatz.



„Wir arbeiten aktuell noch daran, eine Quote von 100 % Papier zu erreichen. Wir sagen deshalb ganz transparent: Stand heute fehlen uns noch ein paar Prozent zur vollständigen Zielerreichung“, so Mayer. Grund dafür sei, dass man jetzt zwar für nahezu alle Produkt- und Oberflächenvarianten sowie Beipacks Alternativen aus Papier habe, diese aber noch nicht vollständig im Produktionsprozess umgesetzt sind. Aktuell gebe es zudem noch einige „unentbehrliche" Kunststoff-Bestandteile an Verpackungen, die aufgrund ihrer Eigenschaften (noch) nicht durch Papier ersetzt werden können – sondern nur durch recycelten Kunststoff.

>> Immer up to date mit Meinungen und News aus der Branche sein? Abonnieren Sie unsere Newsletter: Ob wöchentliche Übersicht, Planer*innen-Newsletter oder Sanitär-Trendletter – mit uns bleiben Sie informiert! Hier geht’s zur Anmeldung!