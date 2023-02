Repabad Badspiegel empfangen morgens nicht nur mit dem eigenen Spiegelbild, sondern sorgen für die passende Beleuchtung und auf Wunsch auch für den richtigen Beat im Bad. Die multifunktionalen Spiegeln werden so zum Klangkörper. Ein unsichtbar verbauter Bluetooth-Receiver sowie Lautsprecher bringen Musik oder die tagesaktuellen News direkt ins Bad. Die Spiegel basieren auf energiesparender LED-Technik und sind optional mit einer Heizung ausstattbar, um ein Beschlagen der Oberfläche zu verhindern. Insgesamt kann aus fünf verschiedenen Modellen und unterschiedlichen Breiten (60 – 180 cm) gewählt werden.



Durch die Lichtsteuerung mit perfectLIGH lässt sich die Helligkeit direkt am Spiegel sensorgesteuert berührungslos dimmen sowie die Farbtemperatur individuell zwischen Warmweiß (3.000 K) und Kaltweiß (4.000 K) einstellen. Dank des Memory-Effekts werden die zuletzt gespeicherten Werte beibehalten. Der umlaufende, satinierte Glasstreifen erstrahlt dabei in einem gleichmäßig direkten und indirekten Licht, ohne zu blenden