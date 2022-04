Sanitärlösungen für die Zukunft

Die Natur schonen

Die kontaktlose Armatur Intellimix vin Ideal Standard gibt bei jedem Waschgang die optimale Menge an Wasser und Seife ab, was den Gesamtverbrauch an Wasser und Seife reduziert und Kosteneinsparungen von bis zu 85 Prozent für Wasser und 80 Prozent für Seife ermöglicht. Die Armatur ist somit besonders ressourcenschonend. Seifenmenge und Dauer des Wasserflusses sind per App einstellbar.

Foto: Ideal Standard