Antao Badmöbel in Warm Walnut

Kaum ein Material entspricht unserem Wunsch nach Verbundenheit mit der Natur so gut wie echtes Holz. Passend zur neuen Trendfarbe sind 2025 vor allem dunkle Varianten beliebt. Antao Badmöbel in Warm Walnut wirken edel und geben dem Bad endlich die Aufmerksamkeit, die es verdient: Als Ort, der den Sinnen schmeichelt und der Seele guttut.

Badtextilien im Farbton Stone

Neue Farben im Badezimmer müssen nicht automatisch mit großen Veränderungen einhergehen. Mit gut ausgewählten Accessoires lassen sich Akzente in Brauntönen setzen, die für Behaglichkeit sorgen. So kann die Auswahl von Handtüchern oder Badematten in einer neuen Farbe frischen Deko-Wind ins Bad bringen.

Keramik in Almond

Perfekt ins Spektrum der warmen, cremigen Töne passt die Keramikfarbe Almond. Entworfen von der deutsch-dänischen Designerin Gesa Hansen löst Almond das klassische Weiß bei der Keramik ab und bringt Wärme in Küche und Bad.