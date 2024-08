Ohne großen Aufwand können Badmöbel ergänzt und somit wertvoller Stauraum geschaffen werden. Hoch- und Seitenschränke, beispielsweise aus den Serien Subway 3.0 oder Collaro, eigenen sich dazu. Die My View-Spiegelschränke sorgen zudem für gutes Licht. Auch ein smarter, großer Spiegel kann viel verändern: Er lässt das Bad größer wirken, wertet es optisch auf und kann zudem mit integrierter Beleuchtung punkten, die in das Smart Home System eingebunden werden kann.



Mehr Komfort und Hygiene bringt eine neue Toilette ins Bad. Spülrandlose WCs bieten Spülleistung ohne Überspritzungen und sind schnell gereinigt. Optimal in Sachen WC-Komfort sind moderne Dusch-WCs wie die ViClean-Modelle von Villeroy & Boch. Sie sind optisch kaum von einer herkömmlichen Toilette zu unterscheiden, da die Technik in die Keramik integriert ist. Wichtig: Für die Installation eines Dusch-WCs einen Stromanschluss vorsehen.

>>> Geberit, Grohe und Co.: Das können die gängigsten Dusch-WCs