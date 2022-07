Bisher ausschließlich im klassischen Weiß angebotene Badheizkörper können nun eindrucksvoll im Badezimmer inszeniert werden. Wer bei den über 50 neuen Farbnuancen nicht fündig wird, hat zudem die Möglichkeit, sich seinen individuellen Farbwunsch erfüllen lassen. Zehnder Zeno ist grundsätzlich in vier Bauhöhen, ein- oder doppellagig und mit 50-mm Mittelanschluss erhältlich. Dank eines möglichen seitlichen Thermostat-Anschlusses in Griffhöhe praktiziert der Austausch-Heizkörper bei Wunsch Barrierefreiheit. Zehnder Zeno Bow erleichtert dank dem großen Wandabstand der gebogenen Rundrohre das Aufhängen von Hand- und großen Badetüchern.



Auch das Thema Anschlussarmaturen und Thermostate wurde „farbig“ zu Ende gedacht, ausgewählte Produkte des Ventilprogramms der Zehnder Design Line sind ebenso in den neuen Farben verfügbar. Damit gibt es nun zukünftig die beiden Heizkörper der Zeno-Familie inklusive technischer Komponenten in einem einheitlichen Farblook.