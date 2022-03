Spendersystem ergänzt Design-Klassiker

Mit Serie 801 brachte Hewi vor 40 Jahren das erste barrierefreie System auf den deutschen Markt. Nun wurde die Spenderlösungen der Accessoire-Serie 477/801 neu interpretiert. Inspiriert von klaren Geometrien ist ein breit gefächertes Spendersystem in einer modernen Designsprache entstanden. Zur Auswahl stehen verschiedene Modelle aus Polyamid mit einem Grundkörper in Reinweiß oder Signalweiß ergänzt durch farbige Rahmenelemente. Die Spender eignen sich für den Einsatz in stark frequentierten Sanitärräumen. Von Seifen- und Papierhandtuchspendern über Hygienekombinationen bis hin zu Abfallbehältern in verschiedenen Größen bietet Hewi ein durchgängiges Sortiment. Ein Teil der Spender steht neben manuell bedienbaren Varianten auch in einer Sensoric-Ausführung zur Verfügung.