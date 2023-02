Um den Hygieneanforderungen nach dem ersten Lockdown gerecht zu werden, haben viele Unternehmen mit Publikumsverkehr im vergangenen Jahr in schnell verfügbare, aber oftmals qualitativ minderwertige Desinfektionsmittelspender investiert. Die Folge: Die Dosierung ist oft unverhältnismäßig, Desinfektionsmittel tropft auf den Boden oder die Geräte halten dem häufigen Gebrauch nicht stand.

Conti+ schafft Abhilfe: Die Björk Seifen- und Desinfektionsmittelspender der neuen Look-Edition lassen sich inklusive der Boden- und Tischständer individuell dem Corporate Design des Unternehmens, dem Gebäude oder auch dem Anlass anpassen. Die Umsetzung der jeweiligen Designwünsche erfolgt durch die Folienspezialisten von Nachtigall Folien-Design in Gießen. Die Look-Edition der Conti+ Björk ist mit einem IR-Sensor ausgestattet und vereint Formschönheit mit Einfachheit in der Bedienung. Das puristische Edelstahlgehäuse wird ab Werk in Schwarz oder in Weiß geliefert.