Duschbereich á la carte



Der Name ist bei Gessi Programm: Mit Binario - Architectural Wellness bringt der italienische Armaturenhersteller ein Duschsystem auf den Markt, das durch Komfort und Benutzerfreundlichkeit besticht. Binario von Gessi ermöglicht es, den Duschbereich individuell zu gestalten. Module mit verschiedenen Funktionen - Wasserfall, Sprühnebel, Regendusche, Licht und Sound – können je nach Wunsch platziert werden. So entsteht ein individuelles Dusch-Universum, das Tag für Tag ein Wellness-Erlebnis bringt. Erhältlich sind die Produkte von Gessi in 15 Elements Badausstellungen in Österreich und über den Fachgroßhandel der GC-Gruppe Österreich.

Foto: GESSI