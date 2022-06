Verkauf von Kludi an RAK Ceramics abgeschlossen

Nach der Zustimmung der zuständigen Aufsichtsbehörden zum Verkauf der Kludi Gruppe an RAK Ceramics, ist die Übernahme des Sauerländer Armaturenspezialisten seit Monatsbeginn wirksam. „Wir schlagen damit in der fast 100-jährigen Geschichte unseres Unternehmens ein neues, zukunftsträchtiges Kapitel auf“, erklärt Julian Henco, Vorsitzender der Geschäftsführung von Kludi. RAK Ceramics, ein in den Vereinigten Arabischen Emiraten ansässiger Anbieter von keramischen Lifestyle-Lösungen, hatte den Kauf Mitte März mit dem bisherigen Kludi Eigentümer, Franz Scheffer, vertraglich vereinbart.



Die Zusammenarbeit mit RAK Ceramics sei eine wichtige Voraussetzung für den Wachstumskurs von Kludi. Beide Unternehmen haben dafür gemeinsame Arbeitsgruppen gebildet, die mögliche Felder einer Zusammenarbeit – etwa bei der Marktbearbeitung – abstecken sollen. Der Kludi CEO zudem an, dass der Mittelständler weiter in die Modernisierung und die Digitalisierung seiner Produktion und Logistik zu investieren werde.