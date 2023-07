Theano Curved Edition ist in verschiedenen Farben erhältlich: in klassisch-glänzendem Weiß Alpin, im feinen, matten Stone White und in der warmgrauen Mattfarbe Grey. Darüber hinaus steht für den Monolithen die Option Colour on Demand zur Verfügung, bei der die Badewanne mit weißer Innenfläche und einer farbigen Schürze gefertigt wird. Zur Wahl stehen über 200 Farben, darunter auch die Artis-Farben, so dass die Wanne passen zum Waschtisch angefertigt werden kann.



Hergestellt wird Theano Curved Edition aus dem Werkstoff Quaryl, der aus Sanitäracryl und dem Mineralstoff Quarz besteht und der freistehenden Wanne trotz schmaler Kanten und dünner Materialstärke Festigkeit gibt.



Die freistehende Wanne wird im neuen Maß 170 x 75 cm mit mittigem Ablauf und einem Ablaufventil in Weiß Alpin, Chrome oder Stone White angeboten. Für die Überlaufgestaltung gibt es zwei Alternativen: mit Überlauf und push-to-open-Funktion und ohne Überlauf mit dem unsichtbaren Feature ViFlow. Mit dem Upgrade der Badewannenbefüllung SilentFlow strömt das Wasser von unten sternförmig in die Wanne – so wird Plätschern vermieden.