Die neuen Regenbrausen von Dornbracht – entworfen von Sieger Design – ermöglichen eine Gestaltung des Duscherlebnisses nach individuellen Vorlieben. So wird die alltägliche Dusche zum persönlichen Wohlfühlmoment. Erhältlich sind die Brausen in den zwei Varianten eckig und rund. Beide lassen sich deckenintegriert oder deckenangebunden installieren, sodass sie ohne sichtbare Verschraubung quasi unter bzw. in der Decke schweben. Sie lassen sich darüber hinaus mit allen Designserien von Dornbracht kombinieren. Mit Chrom, Chrom gebürstet, Platin, Platin gebürstet, Dark Platinum gebürstet, Messing gebürstet (23kt Gold), Schwarz matt, Champagne (22kt Gold), Champagne gebürstet (22kt Gold) und Dark Chrome steht eine große Auswahl an Oberflächen zur Verfügung.