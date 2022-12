Vigour unterteilt sein Brausensortiment in die Kategorien V1, V2 und V3. Die individual Handbrause in verchromter Optik ist ein echter Hingucker mit verschiedenen Strahlarten. Mit dem Regen-Strahl kommen Genussduscher*innen voll auf ihre Kosten. Für Menschen, die schon am frühen Morgen voller Tatendrang sind, eignet sich der Aktiv-Strahl. Der Massage-Strahl bringt Entspannung und Wellness-Gefühl. Der Strahlart-Wechsel erfolgt per Klick: Die Strahlarten liegen bei den Handbrausen V2 und V3 nur einen „Finger-Tip“ auseinander. Erhältlich sind die Produkte von Vigour über den Fachgroßhandel der GC-Gruppe Österreich und in den Elements-Badausstellungen.